Jesus chorou por amigo, vítima do coronavírus. Mas, afinal, não passou de um mal-entendido

Tudo aconteceu após a vitória do Flamengo frente à Portuguesa, para a Taça Rio. Na entrevista rápida que se seguiu ao jogo, Jorge Jesus falou do surto do novo coronavírus e revelou ter perdido um amigo em Portugal.

"Isto do coronavírus, testes à equipa, preocupações, o que é que a gente pode ter, as nossas famílias. Está a ser um problema grande dentro da estrutura do Flamengo. Sou português, sei o que se está a passar lá, já perdi um amigo em Portugal", disse o treinador português.

A declaração foi recebida com espanto em Portugal onde, apesar dos mais de 150 casos da covid-19, ainda não se registaram vítimas mortais.

Mais tarde, Jorge Jesus utilizou a sua página oficial de Instagram para esclarecer o que terá sido um mal-entendido. "Foi um dia muito triste para mim, obtive a informação desencontrada sobre a morte de um amigo querido. Na verdade, a informação correta é que ele está em estado grave no hospital", pode ler-se na nota.

"Lamento muito pelas vítimas desta tragédia mundial e solidarizo-me com as famílias das vítimas e peço a Deus pela cura dele e de todos que estejam a ser atingidos por esta pandemia da covid-19", escreveu ainda Jorge Jesus.

De acordo com o "Mais Futebol", Jorge Jesus fala de Veríssimo, massagista que trabalhava no Estrela da Amadora quando Jesus treinava o clube da Reboleira. Será um dos 10 doentes que neste momento estão em estado grave em Portugal.