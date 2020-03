Jorge Jesus: "Sinto-me completamente normal, como há um mês ou há um ano. Não vejo sintomas"

A câmara está perto da cara, Jorge Jesus pouco ou nada sorri, mas assegura estar bem e sentir-se "normal", como se sentia "há um mês, há um ano" ou "há dois anos".

O treinador do Flamengo reagiu, publicando um vídeo na sua página de Instagram, ao que se soubera pouco antes: Jesus testou positivo por Covid-19, no mesmo dia em que Mário Veríssimo, amigo e antigo massagista do Estrela da Amadora, foi confirmado como a primeira vítima mortal em Portugal do surto de coronavírus.

Em pouco mais de um minuto de vídeo, Jorge Jesus confessou ser "verdade que o testo deu positivo", salvaguardando que "também é verdade" que se sente "uma pessoa completamente normal". O técnico português garantiu não ter sintomas e que vai cumprir o período de quarentena.

Veja, em baixo, o vídeo publicado por Jorge Jesus: