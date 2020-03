“Jorge Jesus realizou um primeiro teste para a Covid-19 e o resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo”

Depois de Maurício Gomes de Mattos, vice-presidente do Flamengo, ter testado positivo com Covid-19, todo o clube brasileiro estava alerta e a ser testado, mas ainda não tinham sido divulgados mais casos positivos.

Contudo, esta segunda-feira, em comunicado oficial divulgado no seu site, o Flamengo informa que "Jorge Jesus realizou um primeiro teste para o Covid-19 e o resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo". Ou seja, o treinador português de 65 anos terá de repetir o teste, para concluir se de facto está infetado ou não.

"O Mister está sob os cuidados do departamento médico do Flamengo e apresenta quadro estável de saúde", acrescenta o clube brasileiro, anunciando também que suspendeu os treinos da equipa profissional e da formação, pelo menos "por uma semana", isto no mesmo dia em que se soube que o campeonato carioca, no qual participa o Flamengo, foi interrompido.

O Flamengo nota também que, de resto, "atletas, integrantes do departamento de futebol e comissão técnica testaram negativo para o Covid-19".

Recorde-se que recentemente o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, manifestou-se contra o adiamento dos campeonatos brasileiros, desvalorizando as consequências do coronavírus: “Quando você proíbe futebol e outras coisas, você parte para uma histeria”.

O comunicado do Flamengo

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que os testes para detectar a presença do Covid-19 em atletas, comissão técnica e funcionários do departamento de futebol foram concluídos na tarde desta segunda-feira (16). O clube informa que o treinador Jorge Jesus realizou um primeiro teste para o Covid-19 e o resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo. A contraprova do resultado está sendo realizada.

O Mister está sob os cuidados do departamento médico do Flamengo e apresenta quadro estável de saúde. A diretoria reitera o compromisso durante a pandemia do Coronavírus e anunciou a suspensão dos treinos da equipe profissional e das categorias de base ao menos por uma semana.

Atletas, integrantes do departamento de futebol e comissão técnica testaram negativo para o Covid-19. Vale ressaltar que o departamento de futebol seguirá as orientações do Ministério da Saúde durante a pandemia do Coronavírus."