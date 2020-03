Esta terça-feira decide-se o Euro2020 e o que se faz aos campeonatos suspensos

A UEFA reúne-se hoje com as suas 55 federações e também com representantes de clubes, ligas e jogadores para discutir as medidas a tomar devido ao surto da Covid-19, que parou o futebol na Europa.

Em Nyon, na Suíça, através de videoconferência, vai estar em cima da mesa o possível adiamento do Euro2020 e soluções para os campeonatos e competições europeias, que abruptamente foram interrompidos durante o mês de março.

Na segunda-feira, a imprensa espanhola avançou mesmo que organismo presidido pelo esloveno Aleksander Ceferin é a favor que seja dada como terminada a temporada e que o título de campeão de cada liga seja atribuído à equipa que liderava a prova, na altura da suspensão.

Isso significaria que, por exemplo em Portugal, o FC Porto seria o campeão da edição 2019/20 da I Liga.

Quanto à Liga dos Campeões e Liga Europa, as duas competições podem ser dadas com terminadas, sem qualquer vencedor.

A reunião com representantes de clubes, ligas e jogadores está agendada para as 9:00 (10:00 horas locais), seguido do encontro às 12:00 (13:00) com as 55 federações, incluindo a Federação Portuguesa de Futebol.Durante a tarde, às 13:00 (14:00 horas locais), o Comité Executivo da UEFA também se reúne.