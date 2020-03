Jorge Fonseca, o campeão do mundo que quer adiar os JO: “Lá para agosto seria ótimo”

Nós temos ordens do Sporting para estar em casa. Até agora tenho treinado no Jamor, faço corrida e alguns exercícios só para manter a forma. Treino sozinho, claro. O judo está parado, não sei até quando. É uma situação complicada e frustrante para mim que não gosto de estar parado e fora do judo.

A única coisa boa é que como passo muito tempo fora do país, agora tenho oportunidade de estar mais tempo com o meu filho. Tenho ficado em casa com ele, jogamos PlayStation, brincamos muito. Mas é complicado explicar esta situação a uma criança de nove anos, que não gosta de estar fechada. Tenho tentado aproveitar para nos divertirmos e passarmos tempo juntos.

Do ponto de vista desportivo, esta situação só não me prejudica mais porque o ano passado exagerei nas competições, mais de 20, e por isso já tinha decidido competir pouco este ano. Mas ficar fechado dentro de casa e não poder estar em cima do tapete, onde passo muito tempo, não é nada fácil, sobretudo do ponto de vista psicológico. Aliás, acho que não é fácil para ninguém que agora tem de ficar em casa tanto tempo.

Entretanto a Federação Europeia de Judo resolveu adiar o Europeu de Judo, em Praga, de maio para junho, o que para mim é perfeito porque tenho mais tempo para treinar e poder fazer um bom campeonato, até porque tive umas pequenas lesões e apesar de já estar melhor, é bom poder ter mais tempo para recuperar e preparar.

Quanto aos Jogos Olímpicos (JO), se este problema do coronavírus não estiver controlado dentro de três semanas um mês, provavelmente vão ser adiados, mas se não forem para nós do judo vai ser muito complicado porque temos o Europeu em junho e a seguir vamos ter de levar com os JO no fim do mês de julho. Seria muito mau para nós judocas. Por isso acho que os JO devem ser adiados.

Claro que não podem ser adiados só por causa do judo, mas devem ser adiados para todos os atletas poderem ter uma melhor preparação. Porque é uma competição para a qual todos nos preparamos durante quatro anos, por isso, todos devemos ter a oportunidade de chegar lá na melhor condição possível. Mas também acho que não devem ser adiados por quatro anos, apenas um mês. Em agosto, por exemplo, seria ótimo.

Espero que esta pandemia seja controlada o mais rápido possível.