Os surfistas não vão ao mar, pelo menos, até junho

A etapa de Gold Coast, no oeste australiano, já fora varrida do mapa pelo surto de coronavírus. Quatro dias bastaram para, com o aumento do número de casos de Covid-19 no país, a World Surf League (WSL) aplicar o mesmo destino às duas etapas seguintes do circuito mundial de surf.

As provas de Bells Beach (8 a 18 de abril) e Margaret River (22 de abril a 2 de maio) foram, também, canceladas, devido "à evolução continuada da pandemia de Covid-19", que levou a entidade a não realizar todos os restantes eventos do calendário competitivo "até ao final de maio".

Prolongar-se-á, como tal, o período de espera para Frederico Morais e os restantes 33 surfistas do circuito, pelo menos, até junho, para o qual está agendado o Quiksilver pro G-Land, na Indonésia (4 a 14). No mesmo mês, seguir-se-ia o Oi Rio Pro, em Saquarema, no Rio de Janeiro (18 a 27).

Essa é "a altura mais provável" para arrancar a época de 2020 "de forma segura", lê-se no comunicado em que a WSL anunciou a decisão, citando "informações" que está a receber "de peritos e agências relativamente" à pandemia. "Enquanto liga que organiza aglomerações públicas, estamos extremamente conscientes da nossa responsabilidade", salvaguardou Erik Logan, CEO da entidade.