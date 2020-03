Covid-19. “Estou grávida e com um medo infinito. A vida traiu-nos”: a mulher de Daniele Rugani, colega de Ronaldo, também está infetada

Daniele Rugani foi provavelmente o primeiro jogador a anunciar publicamente ter contraído a Covid-19. O central suplente da Juventus, onde joga Cristiano Ronaldo, disse estar assintomático quando testou positivo, e daí em diante ficou de quarentena, alertando o mundo do futebol, em particular, e do desporto, no geral, que o novo coronavírus não distinguia caras e profissões.

Sucede que Rugani não vive sozinho e a mulher, Michela Persico, também foi contagiada. E está grávida. "Ainda nem consigo falar sobre isto. Tenho de perceber o que vai acontecer e espero que o vírus não afete a gravidez, disse Michela. "Os médicos garantiram-me que não deve haver problema, mas vocês têm de se pôr no meu lugar. Eu tenho um medo infinito."

Daniele e Michela estão a passar pela quarentena separados. "Estávamos quase a anunciar a gravidez e este devia ter sido um momento de alegria. Mas a vida traiu-nos. Vamos levantar-nos novamente".