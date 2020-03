Covid-19. Benfica doa €1 milhão ao Serviço Nacional de Saúde

O Benfica e a Benfica SAD vão doar um milhão de euros para a aquisição de equipamentos para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), devido à pandemia de Covid-19, revelaram hoje as ‘águias'.

"Juntando esforços e no âmbito de uma iniciativa conjunta com a Câmara Municipal de Lisboa (CML) e a Universidade de Lisboa, o Sport Lisboa e Benfica e a Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informam que decidiram contribuir com a doação de uma verba de um milhão de euros", lê-se no portal da internet dos ‘encarnados’.

O Benfica acrescentou que esta ajuda é "destinada à concretização de uma grande aquisição de equipamentos médicos", nomeadamente, ventiladores, máscaras e outro material de proteção, para oferecer ao SNS.

"O Grupo Sport Lisboa e Benfica espera que esta e outras iniciativas da sociedade civil possam ajudar a combater esta terrível calamidade pública e expressa uma forte e sentida palavra de solidariedade a todos os portugueses e um profundo agradecimento a todos os incansáveis profissionais da saúde ou os que diariamente nos asseguram os bens básicos e a segurança", sublinha o clube da Luz.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, infetou mais de 265 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 11.100 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 90.500 recuperaram da doença.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 182 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 4.032 mortos (mais 627 que na quinta-feira) em 47.021 casos.

A Espanha regista 1.002 mortes (19.980 casos) e a França 264 mortes (9.134 casos).

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 1.020, mais 235 do que na quinta-feira.

O número de mortos no país subiu para seis.