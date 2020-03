Covid-19. “O futebol não é uma ilha”, diz António Salvador

O presidente do Sporting de Braga considerou hoje que "o futebol é um setor muito relevante" para Portugal, como "atividade económica, mas também enquanto agente social", destacando o papel das instituições desportivas no combate à pandemia de Covid-19.

António Salvador abordava, em comunicado publicado pelo sítio oficial dos bracarenses na Internet, a doação do clube ao Hospital de Braga, no âmbito do combate à pandemia, de 10 ventiladores, 15.500 máscaras e 500 fatos de proteção, tornada pública na sexta-feira.

Para António Salvador, o Sporting de Braga Solidário, projeto de âmbito social do clube, "como tantas outras entidades associadas ao desporto, também é a prova do que o futebol tem uma importância social, tantas vezes distorcida e adulterada".

"O futebol é um setor muito relevante para este país, não apenas enquanto atividade económica, mas também enquanto agente social", reforçou.

Para o presidente dos ‘arsenalistas', "o futebol não é uma ilha" e "as instituições desportivas sentem esta crise como um enorme desafio, cientes da responsabilidade dos seus atos de gestão e da quantidade de empregos e de vidas que estão dependentes desta atividade".

"Num tempo em que o futebol para, as obrigações dos clubes não cessam e, por isso, devemos sentir honra e gratidão por termos no desporto tantas instituições, como acontece com o Sporting de Braga, que conseguem não apenas respeitar todos os seus compromissos e obrigações como gerar e promover comportamentos de responsabilidade social", pode ler-se.

O dirigente exaltou ainda o empenho de jogadores e treinadores, cuja contribuição permitiu comprar dois desses ventiladores, e também de dois dos principais patrocinadores do clube.

"Confesso que foi para mim uma enorme alegria a forma espontânea e genuína como o nosso grupo de trabalho se uniu, ao saber desta iniciativa, para apoiar o seu clube. Dou os parabéns a todos os jogadores e treinadores pelo seu compromisso e pela sua consciência social e quero mais uma vez agradecer-lhes, não apenas por serem grandes profissionais, mas por serem igualmente enormes seres humanos", pode ler-se.

António Salvador deixou ainda uma palavra de "orgulho" nos sócios e adeptos do Sporting de Braga, após tomar conhecimento "de vários pequenos gestos que ajudam a fazer uma grande diferença".

"A cidade de Braga e o seu povo têm demonstrado uma enorme união para combater este momento que atravessamos e, por isso, envio um abraço muito especial a todos aqueles que, das formas mais diversas e na medida das suas possibilidades, têm revelado a sua noção de bem comum", disse.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, infetou mais de 265 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 11.100 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 90.500 recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro de 2019, e espalhou-se por mais de 182 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, que se encontra em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira, a Direção-Geral da Saúde elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 1.280, mais 260 do que na sexta-feira. O número de mortos no país subiu para 12.