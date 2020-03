Covid-19. Jorge Jesus regressa a Portugal

Depois do susto de um possível positivo a covid-19 que acabou por não se confirmar, Jorge Jesus vai voltar a Portugal para estar com a família, numa altura em que toda a competição está parada no Brasil devido ao surto do novo coronavírus. Toda a equipa técnica do Flamengo deverá acompanhar o treinador português e, para já, não há data para regressar ao Brasil.

"Estava à espera de uma decisão da directoria, a estudar e a tratar do planeamento do trabalho, mas diante do adiamento de todas as atividades à nossa volta, quero ficar ao lado dos meus familiares neste momento difícil, em que enfrentamos uma pandemia que nos preocupa a todos nós", disse Jorge Jesus através da sua assessoria de imprensa, citado pelo Globo Esporte, que garante que Jesus tem viagem marcada para Lisboa esta segunda-feira.

O treinador português diz estar "a rezar e a torcer" para voltar rapidamente aos relvados.

Este fim de semana, o Flamengo anunciou que todas as atividades da equipa profissional e camadas jovens estarão paradas por tempo indeterminado.