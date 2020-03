Covid-19. Sporting reforça que Frederico Varandas "se voluntariou" para ajudar, "sem qualquer convocatória por parte do Exército"

O Ministério da Defesa tinha indicado, esta segunda-feira, que Frederico Varandas foi um dos militares na reserva notificado para voltar ao serviço devido à pandemia de covid-19, contrariando então o que o presidente leonino afirmou, através do Instagram, na quinta-feira, onde escreveu estar disponível para voltar a "servir" Portugal.

Já depois da informação divulgada pelo Ministério, o Sporting, através da sua assessoria de imprensa, enviou à Tribuna Expresso um comunicado no qual esclarece o assunto, dizendo que Frederico Varandas se voluntariou "sem qualquer convocatória por parte do Exército".

De acordo com o texto, "na manhã de 18 de março , Frederico Varandas contactou o Brigadeiro-General Jácome de Castro, Diretor de Saúde Militar do EMGFA, no sentido de voluntariar-se para ajudar no combate à pandemia mundial actual e sem qualquer convocatória por parte do Exército". E "solicitou também autorização para fazer, no dia 19 de março, uma formação no Hospital Militar em Covid-19, autorização essa que foi concedida."

Essa convocatória do Exército só chegou, segundo o mesmo comunicado, "dia 22 de março", quando "Frederico Varandas foi contactado telefonicamente pelo Exército a confirmar a sua participação na luta contra a pandemia do novo coronavírus, não tendo porém, até à data, sido notificado por carta oficial para tal efeito."

Já esta segunda-feira, "os serviços do hospital das Forças Armadas telefonicamente solicitaram a Frederico Varandas o pedido para fazer o requerimento de acumulação de funções, dado o carácter excecional do presente estado de emergência vigente", indica também o Sporting, acrescentando que o presidente "está orgulhoso e honrado por mais uma vez poder servir o país."

O clube também indica que Frederico Varandas já tinha, a 16 de março, disponibilizando "as instalações Pavilhão João Rocha, bem como o campo sintético que está ao lado, para possível hospital de campanha ao governo português, informando também que podiam contar com a ajuda do departamento médico do Sporting Clube de Portugal e do próprio Frederico Varandas."