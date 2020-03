UEFA adia indefinidamente finais da Liga dos Campeões e da Liga Europa

Não é, obviamente, surpreendente, mas a UEFA finalmente adiou, de forma oficial, as finais europeias que estavam agendadas para maio, através de um comunicado publicado no seu site.

Assim, já não há data para a final da Liga dos Campeões masculina, marcada para Istambul, na Turquia; para a final da Liga dos Campeões feminina, que seria disputada em Viena, na Áustria; e para a final da Liga Europa masculina, que iria decorrer em Gdansk, na Polónia.

"Ainda não foi tomada nenhuma decisão em relação a novas datas", acrescenta a UEFA, depois de uma reunião conjunta presidida por Aleksander Čeferin.

"Iremos agora analisar as opções disponíveis. Já estamos a examinar o calendário. Novos anúncios serão feitos assim que possível", acrescenta o curto comunicado.

