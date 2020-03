A "solução criativa" de uma campeã olímpica para treinar: uma piscina insuflável

A nadadora holandesa Sharon van Rouwendaal, campeã olímpica no Rio2016 nos 10 quilómetros em águas abertas, está a treinar em casa com recurso a uma piscina insuflável com cerca de dois metros de diâmetro.

Devido à pandemia da covid-19, a nadadora, de 26 anos, foi obrigada a uma solução de recurso para conseguir treinar, tendo divulgado um vídeo nas redes sociais onde mostra a piscina que está a utilizar.

“Há sempre uma solução, só temos de ser criativos", gracejou. "Só é possível treinar cerca de 45 minutos, uma vez que a água está muito fria”, acrescentou.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 640 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 30.000. Dos casos de infeção, pelo menos 130.600 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, segundo o balanço feito sábado pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 100 mortes e 5.170 casos de infeções confirmadas. Dos infetados, 418 estão internados, 89 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.