Covid-19. Ex-treinador benfiquista está internado

Alípio Matos, ex-treinador de futsal do Benfica durante 11 anos, está internado há uma semana no Hospital de Cascais, infetado com Covid-19, revelou o clube este domingo, no seu site oficial.

"O Sport Lisboa e Benfica vem manifestar o desejo e a convicção de rápidas melhoras e manifestar a sua total solidariedade nesta luta que enfrenta", lê-se no texto publicado pelo clube.

O Benfica acrescenta que o quadro clínico é "considerado estável" e este "momento será certamente superado".

Além de ter sido treinador, Alípio Matos também foi coordenador técnico no Benfica. Depois treinou o Belenenses e, atualmente, é treinador do Rangel.