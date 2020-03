Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Mourinho e Bruno Lage (entre outros) oferecem 150 mil máscaras ao Hospital de Santo António

São treinadores, jogadores e amigos de Jorge Mendes, boa parte deles do universo Gestifute. Ao todo, 26 personalidades que em conjunto doaram 150 mil máscaras de proteção individual para os profissionais de saúde do Hospital de Santo António, no Porto.

André Silva, Bernardo Silva, Bruno Lage, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Dyego Sousa, Gonçalo Guedes, João Camacho, João Cancelo, João Félix, João Moutinho, Jorge Mendes, José Mourinho, Luís Correia, Nélson Semedo, Nuno Espírito Santo, Pepe, Pizzi, Pedro Neto, Renato Sanches, Ricardo Carvalho, Rui Patrício, Rúben Dias, Rúben Neves, Rúben Vinagre e Valdir Cardoso são os nomes que assinam mais um gesto solidário na luta contra o surto de covid-19.

Em conjunto com Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes já tinha oferecido duas alas de cuidados intensivos ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e uma ao Hospital de Santo António. Já o serviço de saúde da Madeira recebeu cinco ventiladores.