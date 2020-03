Rúben Neves oferece dois ventiladores ao Hospital de Santa Maria da Feira

Depois de fazer parte do grupo de treinadores e jogadores que doou 150 mil máscaras de proteção ao Hospital de Santo António, Rúben Neves quis também ajudar a zona que o viu crescer e ofereceu dois ventiladores ao Hospital de Santa Maria da Feira.

De acordo com um comunicado do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, numa das zonas mais afetadas pelo surto de covid-19, os equipamentos doados pelo futebolista do Wolverhampton tem "um valor de cerca de 33 mil euros" e deverão ser entregues no Hospital de S. Sebastião "nos próximos dias, sendo imediatamente afetos à expensão das áreas de cuidados intensivos".

"É um orgulho, e diria até um dever, ajudar a região de onde sou natural e onde tenho familiares e amigos. Estou seguro de que, com a colaboração de todos, iremos sair vencedores", diz o internacional português em declarações citadas no comunicado. "Este é um momento de emergência de saúde pública ao qual ninguém pode ficar indiferente", sublinha ainda.