Covid-19. Jogadores do Benfica doam 51 mil máscaras, 540 mil pares de luvas, 750 óculos de proteção, 750 fatos térmicos e 200 termómetros

O plantel do Benfica uniu-se em torno da causa comum dos nossos dias - o combate à covid-19 - para comprar "51 mil máscaras, 540 mil pares de luvas, 750 óculos especiais de proteção, 750 fatos térmicos e 200 termómetros infravermelhos". A informação está no site do clube encarnado que garante que este material será doado ao Sistema Nacional de Saúde.

"O equipamento e o material de proteção médica e hospitalar, de enorme urgência para quem está na linha da frente desta luta global contra a pandemia, chegará a Lisboa nos próximos dias, em conjunto com o que foi adquirido graças à doação de um milhão de euros feita pelo Clube no dia 20 de março", lê-se no comunicado.