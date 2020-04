UEFA deu indicações para que campeonatos nacionais terminem até 3 de agosto

O Campeonato da Europa já tinha sido adiado para 2021. Os jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa estão suspensos por tempo indefinido. Esta quarta-feira, a UEFA decidiu adiar, também, os encontros do play-off de apuramento para o Europeu que estavam agendados para junho. E foi esta última decisão que acabou por alargar, mais ainda, uma margem que era como que um sinal - a entidade estava a dar primazia aos campeonatos de cada país.

As indicações que a UEFA passou aos responsáveis das 55 associações de futebol que a integram, sabe a Tribuna Expresso, é para, se possível, terminarem as respetivas ligas até 3 de agosto, data limite para cada país indicar à entidade quais serão os seus representantes nas competições europeias.

O dia não foi, para já, indicado oficialmente, já que o comunicado revelado esta quarta-feira pela UEFA apenas enumera as competições que foram adiadas ou canceladas. Mas, pouco depois da entidade anunciar essas decisões, a Federação Holandesa de Futebol reagiu, através do seu site oficial, escrevendo que "ficou estabelecido que todas as provas na Europa devem ser completadas antes de 3 de agosto, significando que "a competição terá de começar na segunda metade de junho".

Tudo depende, logicamente, do desenrolar da pandemia de Covid-19 em cada país e das respetivas medidas dos governos e autoridades de saúde.