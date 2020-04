O grande Zlatan não sabe o que fazer: “Quem é que esperava uma coisa destas?”

Zlatan Ibrahimovic está num limbo: a saída de Boban, o seu amigo, da estrutura do AC Milan, a eventual saída de Maldini, outro amigo, também do clube milanês, a idade (38 anos) e a imprevisibilidade da pandemia, deixaram o sueco a pensar no final da carreira.

Em entrevista ao jornal "Svenska Dagbladet", da Suécia, Zlatan não foi de forma alguma decisivo. "Vamos ver [carreira]. Ainda não sei o que quero, todos os dias aparece algo de novor. Quem é que adivinha uma coisa destas, este coronavirus? Temos de experimentar viver, gozar a vida, não nos preocuparmos muito. Tenho uma família que depende de mim. Eles estão bem, portanto, eu também estou", disse o avançado.

Sobre as paragens no campeonato, Ibra falou de saúde. "Quando o virus começou a espalhar-se no futebol, o Milan fechou toda a estrutura, todo o complexo de treinos. É trágico que os campeonatos se encontrem suspensos, mas temos de respeitar a lei e ser pacientes. Os governos têm de encontrar uma solução que se ajuste a todas as comunidades. A saúde vem primeiro, o desporto vem depois".