Covid-19: Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, Nuno Espírito Santo e Vitória ajudam Hospital de Guimarães

A iniciativa partiu do V. Guimarães, à qual se juntaram Nuno Espírito Santo, treinador do Wolverhampton que começou a sua carreira de jogador no clube minhoto, Jorge Mendes e Cristiano Ronaldo. O esforço conjunto vai permitir ao Hospital da Senhora da Oliveira, em Guimarães, receber uma Central de Monitorização para a Unidade de Cuidados Intensivos, particularmente importante no combate ao surto da covid-19.

Cristiano Ronaldo junta-se assim a mais um a importante doação ao Serviço Nacional de Saúde. Em conjunto com Jorge Mendes, o capitão da Seleção Nacional já tinha oferecido duas alas de cuidados intensivos ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, uma ao Hospital de Santo António de Porto, bem como uma doação ao hospital do Funchal. Recentemente, vários jogadores ligados à Gestifute ofereceram 150 mil máscaras ao Hospital de Santo António.