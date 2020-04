Covid-19. PGA, US Open e Masters de Augusta adiados

As três etapas do ‘Grand Slam’ de golfe que se disputam nos Estados Unidos, o Campeonato PGA, o US Open e o Masters de Augusta, foram reprogramados para o segundo semestre, anunciou hoje o circuito profissional norte-americano.

O adiamento dos três torneios foi determinado pela pandemia de covid-19, que também ditou a anulação do quarto ‘major’, o British Open, uma situação que não se verificava desde a II Guerra Mundial.

Previsto para maio, o Campeonato PGA será o primeiro ‘Grand Slam’ do ano e deverá desenrolar-se de 6 a 9 de agosto, no Harding Park de São Francisco.

O US Open, habitualmente em junho, avança para 17 a 20 de setembro e o Masters de Augusta, que estava marcado para esta semana, fica para 12 a 15 de novembro.

Quanto à Ryder Cup, mantém a data de 24 a 27 de setembro, em Kohler, Wisconsin.

Os Estados Unidos, com 9.648 mortos, são o país que contabiliza mais infetados (337.646) na pandemia em curso de covid-19. O novo coronavírus, responsável pela pandemia, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 70 mil.