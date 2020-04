Miguel Veloso: "Conheço o Ronaldo e sei que ele não gosta de perder. Portanto, soube-me bem vê-lo irritado"

O triunfo

"O que é que senti quando ganhei ao Ronaldo? Foi uma sensação boa, porque eu conheço-o e sei que ele não gosta de perder. Soube-me bem vê-lo irritado, ainda que, depois do jogo, tenhamos falado um com o outro".

A laranjeira

"Treinei bastante as bolas paradas esta época, mais do que nas anteriores. Os meus pais têm um jardim em casa e não ficaram muito felizes que me treinasse, porque chutava uma bola para a laranjeira"