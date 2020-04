Benfica doa ao SNS um milhão de máscaras cirúrgicas descartáveis, 1 milhão e 800 mil pares de luvas descartáveis, seis ventiladores

Em comunicado, o Benfica garante que o equipamento que irá doar ao Sistema Nacional de Saúde (SNS) para a prevenção e combate ao novo coronavírus chegará "muito em breve" ao seu destino.

No texto, os responsáveis da Luz dizem tratar-se de uma doação conjunta - entre clube (um milhão de euros), jogadores do futebol profissional e Fundação Benfica - e que permitiu a compra do seguinte material: "1 milhão de máscaras cirúrgicas – 3 camadas – descartáveis, 1 milhão e 800 mil pares de luvas descartáveis, 173 500 máscaras de proteção FFP, 9005 máscaras de proteção FFP2, 2620 óculos de proteção, 2620 fatos de proteção, 778 termómetros infravermelhos e 6 ventiladores".

Nesta luta contra a pandemia e pelo regresso das nossas vidas à normalidade, acrescem as diversas iniciativas de cariz solidário e altruísta das Casas do Benfica, incansáveis no trabalho no terreno, em Portugal e por todo o mundo, no apoio às comunidades locais.