Kenny Dalglish infetado com covid-19

O escocês Kenny Dalglish, ‘lenda’ do Liverpool, testou positivo a covid-19, depois de ter sido hospitalizado devido a uma infeção, informou hoje o clube campeão europeu de futebol.

O antigo jogador e treinador dos ‘reds', de 69 anos, tinha sido hospitalizado quarta-feira devido a uma infeção "que necessitou de tratamento com antibióticos intravenosos", altura em que foi testado.

Apesar de estar infetado, Dalglish encontra-se "assintomático", após já ter estado em isolamento voluntário antes de ser internado.

Depois de ‘brilhar' no Celtic, foi no Liverpool que o antigo avançado, 102 vezes internacional pela Escócia (30 golos), se destacou mais, com seis títulos de campeão de Inglaterra e três Taças dos Campeões Europeus, antes de vencer a Liga inglesa como treinador também pelos ‘reds' e pelo Blackburn Rovers.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou a morte a mais de 100 mil pessoas e infetou mais de 1,6 milhões em 193 países e territórios.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 435 mortos, mais 29 do que na véspera (+6,4%), e 15.472 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 1.516 em relação a quinta-feira (+10,9%).