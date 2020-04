Sete capitães do Campeonato de Portugal querem play-off para ajudar jogadores a “alimentar as suas famílias”

Um grupo de capitães de várias equipas do Campeonato de Portugal decidiu escrever uma carta à Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a sugerir a realização de um play-off com as 16 equipas que lideravam cada série à data da suspensão dos jogos.

Os capitães de Anadia, Alverca, Leça, Louletano, Sertanense, Sporting de Espinho e V. Guimarães assumem e reconhecem que "quem vai na frente merece ser recompensado, logo, um play-off em que os primeiros classificados entrassem numa fase mais avançada seria um prémio merecido para as equipas que se encontravam no topo da tabela". E pedem para que "se vão haver subidas de divisão, deixem ser os jogadores a disputa-las dentro do campo".

Note-se que a FPF abriu a porta ao apuramento dos dois clubes promovidos à II Liga, através de um play-off de oito equipas, apenas.

Ao mesmo tempo que elogiam o trabalho da FPF na gestão desta pandemia, reconhecem que esta não será a "decisão ideal" nem a mais justa para todos os clubes e jogadores, mas alargar essa disputa de oito para 16 equipas pode reduzir ainda mais o número de clubes e jogadores prejudicados. Na carta fazem questão de realçar "as situações familiares e pessoais de cada um dos atletas, na grande maioria, pais de família", os quais neste momento encontram-se "sem a garantia que terão o devido sustento" para as suas famílias num futuro próximo.

E sublinham que "só este pequeno grupo de dignos profissionais que de sua atividade, e do Campeonato de Portugal alimentam suas famílias, por volta de 500/600 pessoas".