Lembra-se do menino indonésio Martunis? Pois bem, ele está a leiloar a camisola de Ronaldo para combater a covid-19

Martunis - o rapaz encontrado na Indonésia com a camisola da seleção nacional vestida depois do tsunami em 2004 - está a leiloar a camisola de Cristiano Ronaldo para ajudar famílias vítimas do novo coronavírus.



A camisola do Real Madrid está assinada pelo jogador português e tem como base de licitação 4 milhões de rúpias - o equivalente cerca de 230 euros. A licitação já chegou a perto de mil e 500 euros e decorre até esta sexta-feira.

Martunis espera que o montante cresça para doar às famílias mais afetadas pela covid-19.