Safin tem duas teorias sobre a covid-19: Bill Gates sabia de tudo e há gente poderosa que injeta micro-chips nas vacinas para nos controlar

O russo Marat Safin, antigo número um do ténis, deu uma entrevista ao "Sports.ru" onde falou sobre a pandemia do novo coronavírus. Safin tem a sua teoria: "Em 2015, o Bill Gates disse que em breve o mundo iria ter uma enorme pandemia, que o nosso próximo problema global não seria uma guerra, mas um vírus", disse. "Considero Bill Gates um homem muito inteligente e não acredito que tenha poderes de adivinhação, ele simplesmente sabia isto".

A teoria de Safin não é dele nem é nova - Gates tem sido apontado como o causador da covid-19 e há mais de um milhão de referências nas redes sociais sobre o tema.

Mas aqui vem a segunda parte: "Está tudo destinado para que as pessoas sejam vacinadas com micro-chips. Acho que há gente mais poderosa do que os líderes mundiais e em breve todos vamos ser controlados e toda agente vai saber onde estamos em todos os momentos".