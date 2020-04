Uma solução caricata: e se os jogadores de futebol jogassem com uma máscara?

Parece brincadeira, mas é caso sério: o Ministério do Trabalho alemão propôs que, aquando do regresso da Bundesliga, a 9 de maio, os jogadores sejam obrigados a utilizar máscara (uma máscara específica que ainda teria de ser desenvolvida) durante os jogos, por uma questão de precaução.

É certo que esta não passa de uma proposta, ainda sem efeitos vinculativos, mas o documento elaborado pelo departamento de saúde e segurança do Ministério, divulgado pela revista "Der Spiegel", vai ainda mais longe: os jogadores deverão evitar tocar nas máscaras utilizadas e deverão trocá-las de 15 em 15 minutos, devido à transpiração decorrente do esforço físico.

O documento também sugere que sejam proibidos todos os contactos que não decorram do próprio jogo, ou seja, em caso de golo, os colegas não devem festejar com o marcador. Em caso de incumprimento, os jogadores devem ser repreendidos verbalmente pelos árbitros.

Além disto, o Ministério alemão também sugere, por precaução, que seja considerada a quarentena dos intervenientes no jogo até ao final da prova, ou seja, que as equipas fiquem reunidas, em estágio, sem contacto com o exterior, até que termine a Bundesliga.