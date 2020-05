Caso positivo de covid-19 no Belenenses SAD

E, ao segundo dia depois do regresso do futebol português aos treinos, já há um caso positivo de covid-19. O Belenenses SAD anunciou esta terça-feira à tarde que um dos jogadores testados pelo clube, neste caso da equipa sub-23, tem covid-19.

"Informamos que, no contexto da preparação da retoma dos trabalhos, um jogador da equipa de sub-23 do Belenenses SAD teve resultado positivo no teste de deteção da Covid-19. Estão a ser observados os protocolos elaborados para o efeito", escreveu o clube nas redes sociais, acrescentando que o jogador "não apresentava sintomas da doença."

Recorde-se que o Belenenses SAD, tal como a maioria dos clubes da I Liga, regressou esta segunda-feira aos trabalhos, realizando testes aos jogadores e ao staff.

Antes disso, a equipa do Belenenses SAD estava em lay-off, já que a organização dirigida por Rui Pedro Soares foi a primeira do campeonato a recorrer a esse mecanismo.