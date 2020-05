O massagista do Flamengo, de Jorge Jesus, morreu com covid-19. E há pelo menos oito funcionários infetados

Pelo menos oito funcionários do departamento de futebol do Flamengo, equipa treinada pelo português Jorge Jesus, estão infetados com o novo coronavírus, sendo que serão monitorizados pelo clube brasileiro.

O Flamengo ainda não definiu quando serão retomadas as atividades no centro de treino, no entanto informou que seguirá os protocolos de isolamento para garantir a segurança dos atletas e funcionários.

O clube avançou ainda que Jorge Luiz Domingos, membro do departamento médico, que estava internado devido à Covid-19, morreu na segunda-feira após complicações.