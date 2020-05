Covid-19. Três jogadores do V. Guimarães testam positivo

Três jogadores do Vitória de Guimarães testaram positivo à covid-19 na sequência dos exames realizados pelo clube na sexta-feira, antes da equipa voltar aos treinos.

O clube, que não revelou o nome dos jogadores infetados, diz que os futebolistas estão "clinicamente bem, assintomáticos e em isolamento", seguindo todas as indicações da Direção-Geral de Saúde.

Estes são os primeiros casos positivos ao novo coronavírus confirmados na I Liga, depois de um jogador da equipa sub-23 do Belenenses também ter testado positivo.

Leia aqui na íntegra o comunicado do Vitória:

"Tendo em conta o plano de contingência do Vitória SC para a sua equipa de futebol profissional no âmbito da pandemia de COVID-19, informa-se que no decorrer dos exames de rastreio realizados no dia 08/05/2020, aos atletas, equipa técnica e staff de apoio, três atletas testaram positivo para SARS CoV2.



Todos os atletas em questão se encontram clinicamente bem, assintomáticos e em isolamento, com o apoio do Clube, cumprido todas as diretrizes da Direcção-Geral de Saúde, tendo sido os casos prontamente notificados.



O Departamento Médico do Vitória SC vai continuar a pôr em prática um apertado plano de contingência para a pandemia que vivemos, que passa ainda nesta fase por manter os treinos individualizados de todo o plantel.



O objectivo passa por continuar a garantir a segurança de todos os elementos e monitorizar, com frequência, o seu estado de saúde, privilegiando sempre a sua segurança".