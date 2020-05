Moreirense com um caso confirmado de covid-19. Já são sete os casos em jogadores da I Liga

O Moreirense é o último clube da I Liga a confirmar um caso de covid-19 no plantel.

Numa mensagem curta no seu site oficial, o clube minhoto diz que "todo o plantel" bem como a restante estrutura do clube realizou testes serológicos e PCR (zaragatoa) no sábado de manhã, "tendo-se registado um caso positivo num atleta".

Depois do V. Guimarães confirmar três casos positivos e de já este domingo também três jogadores do Famalicão terem tido testes positivos, este é o sétimo caso oficial de covid-19 entre jogadores da I Liga.