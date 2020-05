Plantel do V. Setúbal sem casos de covid-19. Treinos coletivos começam na segunda-feira

O V. Setúbal não tem qualquer caso de covid-19 no plantel e vai, assim, passar para uma nova fase da preparação para o regresso à competição. A partir de segunda-feira, o plantel de Julio Velasquez vai iniciar treinos conjuntos, conforme confirmou em comunicado.

O rastreio ao plantel, feito na sexta-feira, "revelou que nenhum jogador, treinador ou elemento do staff se encontra infetado, pelo que a primeira etapa do regresso aos treinos foi concluída com sucesso", pode ler-se no site do clube.

"Neste momento em que a saúde e a segurança são a principal prioridade, o Vitória FC irá manter um protocolo de contingência apertado, seguindo todas as regras decretadas no plano de retoma", sublinha ainda o clube, que salienta ainda "o comportamento exemplar de toda a estrutura, plantel, equipa técnica e staff na elaboração e cumprimento do referido plano".