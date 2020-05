Já há data oficial para o regresso da I Liga: quinta-feira, 4 de junho

A Liga portuguesa anunciou esta terça-feira à tarde a data oficial para o regresso do campeonato: 4 de junho. É nesse dia, uma quinta-feira, que começará a ser jogada a 25ª jornada da I Liga, segundo o comunicado publicado pelo organismo.

"Por forma a garantir que são rigorosamente vistoriados os estádios e realizados os testes médicos a todos os profissionais envolvidos nos jogos e na respetiva organização, está apontada a data de 4 de junho de 2020 para o primeiro jogo da 25.ª jornada da Liga NOS", lê-se no texto, que explica o processo de afinação de métodos que tem sido levado a cabo nos últimos dias, entre Liga, DGS e FPF.

De acordo com a Liga, segue-se agora "uma fase de vistorias para apuramento dos estádios que efetivamente cumprem os requisitos definidos" no parecer técnico emitido pela DGS, sendo certo que um dos campos utilizados será o da Cidade do Futebol, sede da FPF, onde o Santa Clara irá jogar "em casa".

"Antecipa-se que este trabalho conjunto da DGS, da FPF e da Liga Portugal sirva de modelo para a retoma de outras atividades económicas, pretendendo-se que esta competição profissional forneça um exemplo das boas práticas que esta pandemia nos impõe", afirma também o organismo liderado por Pedro Proença.

Recorde-se que, com 10 jornadas ainda por disputar, o FC Porto é líder, com 60 pontos, mais um do que o Benfica, mais 14 do que o Sporting de Braga e mais 18 do que o Sporting. No extremo oposto, abaixo da linha de água, o Aves é último, com 13 pontos, e o Portimonense é penúltimo, com 16 pontos. Logo acima estão Paços de Ferreira, com 22 pontos, e Marítimo, com 24 pontos.

A 25ª jornada da I Liga

Rio Ave-Paços de Ferreira

Portimonense-Gil Vicente

Marítimo-V. Setúbal

Benfica-Tondela

V. Guimarães-Sporting

Santa Clara-Sp. Braga

Aves-B. SAD

Boavista-Moreirense

Famalicão-FC Porto