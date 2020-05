Regresso do ténis de novo adiado. ATP e WTA sem torneios até final de julho

ATP e WTA confirmaram esta sexta-feira mais um adiamento do regresso do ténis. Não haverá torneios do circuito masculino ou feminino no mês de julho e o regresso da competição poderá acontecer, na melhor das hipóteses, a partir de 1 de agosto.

A pandemia da covid-19 fará cair os torneios de Hamburgo, Newport, Bastad, Los Cabos, Gstaad, Umag, Atlanta e Kitzbühel no circuito masculino. Destes, Gstaad, Newport e Los Cabos já confirmaram o cancelamento. As restantes provas ainda poderão procurar um reagendamento.

No circuito feminino, Bastad, Lausana, Bucareste e Jurmala são os torneios afetados.

"Devido à incerteza que ainda se mantém quanto à pandemia da covid-19, lamentamos informar a decisão de estender a suspensão do circuito", disse Andrea Gaudenzi, presidente do ATP. "Continuamos a avaliar todas opções, num esforço para podermos retomar o circuito logo que seja seguro fazê-lo e tentar perceber as possibilidades de reagendar eventos para mais tarde. Como sempre, a saúde e bem-estar da comunidade do ténis e do público continua a ser a nossa prioridade nas decisões que tomamos".

Uma nova avaliação das condições para o regresso do ténis profissional será feita em meados de junho.