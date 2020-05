Vistorias já terminaram: jogos da Liga só decorrerão nos estádios aprovados pela DGS

Já se sabe que a I Liga voltará a ser disputada a partir de dia 4 de junho, mas ainda falta saber onde. A Liga e a Federação Portuguesa de Futebol, juntamente com "uma empresa especializada", já realizaram vistorias aos estádios e, agora, será entregue um "relatório descritivo", e será a Direção-Geral da Saúde a aprovar quais os recintos aptos para receber as últimas 10 jornadas, sendo certo que os jogos "só decorrerão nos estádios aprovados pela DGS", de acordo com o comunicado da Liga, publicado esta sexta-feira.

Tanto a Liga como a FPF também anunciaram que "já definiram a estratégia e o plano de comunicação exigidos pelo parecer técnico" da DGS, de forma a "garantir que os adeptos conhecem os planos de contingência dos clubes e as normas e orientações da DGS".

De acordo com o comunicado do organismo que rege o campeonato profissional, "a estratégia definida utilizará a capacidade de comunicação dos diversos agentes desportivos para promover junto da sociedade civil a necessidade de cumprir as medidas da DGS" no combate à covid-19.