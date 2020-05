Equipa da Coreia do Sul pede desculpa por colocar bonecas sexuais nas bancadas

O clube de futebol sul-coreano FC Seoul pediu hoje desculpa por ter colocado bonecas sexuais nas bancadas no jogo de domingo, em substituição dos adeptos, que decorreu à porta fechada devido à covid-19.

As bonecas foram colocadas sentadas nos lugares dos espetadores, com máscara, e ‘assistiram’ à vitória por 1-0 do FC Seoul na receção ao Gwangju FC, para a segunda jornada da liga sul-coreana, com um golo de Han Chan-Hee, aos 67 minutos

“Lamentamos ter criado uma situação desconfortável para os nossos adeptos. Garantimos que as bonecas não tinham nada a ver com brinquedos sexuais”, refere o clube em comunicado, após os adeptos se terem insurgido contra a iniciativa.

O clube refere que a empresa responsável pelas bonecas, distribuídas pelas bancadas de acordo com as regras de distanciamento social, assegurou que eram manequins sem qualquer conotação sexual, mas o facto é que ostentavam cartazes com publicidade a sítios porno.

O FC Seoul referiu que era sua intenção adicionar um elemento de diversão e incentivo sem qualquer conteúdo erótico, neste período difícil de pandemia, mas durante a transmissão foram chegando perguntas relacionadas com o facto de os manequins parecerem bonecas sexuais.

Bonecas com referência a sites pornográficos

As bonecas mantinham a distância de segurança adequada nas bancadas, usavam máscara de proteção e as roupas oficiais do clube e mantinham os braços levantados simulando fazer ondas ou carregando sinais de encorajamento para a equipa.

Alguns dos cartazes que as bonecas apresentavam, ainda de acordo com um ‘tweet’ na rede social do clube, faziam referência, em um tamanho de letra menor, a sítios na Internet com transmissão ao vivo de conteúdos de cariz sexual.

O clube sul-coreano admitiu que esse erro é injustificável e foi devido à falta de atenção por parte de toda a equipa responsável ao conteúdo dos cartazes.

O FC Seoul, que terminada a segunda jornada segue na sexta posição da Liga K1 com três pontos, conclui a sua declaração com a promessa de "tomar medidas para evitar que esse mal-entendido ocorra novamente no futuro".

A liga sul-coreana começou em 8 de maio com jogos à porta fechada e um calendário reduzido, após o seu início ter sido adiado por mais de dois meses devido ao coronavírus, cuja estabilização no país asiático permitiu retomar as competições desportivas.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos e Bélgica foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho, depois de a Liga alemã ter sido retomada no sábado.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 315.000 mortos e infetou mais de 4,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,7 milhões de doentes foram considerados curados.