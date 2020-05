Euro 2020 vai manter-se em 12 cidades de 12 países? UEFA adia reunião

A reunião do comité executivo da UEFA foi adiada em três semanas, devido a questões relacionadas com os locais do Euro 2020, adiado para 2021, face à pandemia de covid-19, informou hoje o organismo.

"A UEFA anuncia que a próxima reunião do seu Comité Executivo, inicialmente agendada para 27 de Maio, foi adiada para o dia 17 de Junho de 2020, devido a alguns pontos em aberto relativos a um número reduzido dos locais onde se vai realizar o Euro2020, no próximo ano”, justificou a entidade que rege o futebol europeu, numa curta nota publicada no seu sítio oficial na Internet.

Nos últimos dias, o presidente da UEFA, o esloveno Aleksander Ceferin, admitiu que o Campeonato da Europa de futebol pode sofrer alterações e realizar-se sem a organização das 12 cidades de 12 países, como previsto antes do adiamento.

A fase final do Euro2020 estava marcada para junho e julho deste ano, mas acabou por ser adiada para 2021, entre 11 de junho e 11 de julho.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho, depois de a Liga alemã ter sido retomada no sábado.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 315.000 mortos e infetou mais de 4,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,7 milhões de doentes foram considerados curados.