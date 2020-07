Covid. Sem público e só para os seniores: andebol, basquetebol, futsal, hóquei em patins e voleibol regressam a 22 de agosto

As competições nas modalidades já têm data para regressar aos pavilhões: 22 de agosto. Em comunicado conjunto assinado pelas federações de andebol, basquetebol, futebol, patinagem e voleibol, é confirmado o dia de arranque das competições, após terem estado reunidas esta sexta-feira com a secretaria de Estado da Juventude e do Desporto e a Direcção Geral da Saúde.

“As competições de equipas seniores estão previstas ter início a partir de 22 agosto de 2020, sem público, o que, a verificar-se, implicará que o treino sem restrições para este escalão poderá ter início a partir de 1 de agosto 2020. As equipas de formação continuarão na atual fase de treino condicionado, aguardando pelo resultado da avaliação da retoma gradual dos escalões seniores”, pode ler-se na nota divulgada. “A possibilidade de retoma da competição sénior a partir de 22 de agosto tem primordial importância também para os compromissos internacionais das Selecções Nacionais, por forma a permitir a sua adequada preparação para a representação nacional.”

As datas ainda vão ter de ser aprovadas em Conselho de Ministros até ao final de julho.

“Foi finalizada a análise ao Protocolo Orientador de Regresso aos Treinos e Competições – covid-19 e concluiu-se que, durante a atual fase de treino condicionado, é permitida a partilha de bola nas modalidades coletivas de pavilhão desde que garantida a sua repetida limpeza e desinfeção, mantendo-se a regra do distanciamento de 3 metros entre praticantes”, lê-se ainda.

Estão ainda previstas mais medidas, que vão ser disponiblizadas pela DGS numa nova atualização da Orientação nº 030/2020.