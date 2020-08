Covid-19. Jogadores e equipa técnica do Louletano em quarentena

No Algarve mais de 30 atletas e elementos da equipa técnica do Louletano estão infetados com covid-19. O primeiro caso foi diagnosticado na quarta-feira.

Os jogadores e a equipa técnica do Louletano estão agora em casa, sob vigilância ativa, para cumprir confinamento obrigatório, depois de descobertos pelo menos 33 casos positivos de infeção por covid-19.

Além dos profissionais do clube, as autoridades colocaram outras 30 pessoas em quarentena, sobretudo familiares que estiveram em contacto com casos positivos e negativos.

A equipa de futebol do Louletano desportos Clube joga no Campeonato de Portugal de Séniores. Mas a câmara de Loulé diz que apesar dos casos registados, as restantes equipas do clube vão continuar os treinos, seguindo sempre as orientações superiores da DGS.