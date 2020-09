Ministra da Saúde adia regresso dos adeptos: “Teremos de ter a paciência para remeter para futuro decisões que não sejam essenciais”

“Teremos de ter a paciência para remeter para futuro decisões que não sejam essenciais.” Foi desta forma que a ministra da Saúde, Marta Temido, adiou para outra altura a decisão sobre o regresso do público aos estádios de futebol.

Na conferência de imprensa desta quarta-feira sobre o estado da pandemia de covid-19 em Portugal, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse que “a retoma das competições na época passada correu muito bem”. “Foi um comportamento exemplar que permitiu não ter surtos associados”, sublinhou, ressalvando que “relativamente a esta futura época, a ideia é fazer as coisas de forma faseada”.

Graça Freitas garantiu que “não há nenhum tabu nem nenhum preconceito contra o futebol, mas temos de ver o contexto em que estamos. Temos de ver agora como acontece a retoma das aulas porque vai movimentar milhares e milhares de pessoas todos os dias, e como é o início do outono e o início do inverno. Somos a favor de que a vida siga a maior normalidade possível, mas temos de ter cautela”, referiu

Na Alemanha, na 1ª jornada da Bundesliga, o Leipzig vai poder ter nas bancadas do seu estádio 8.500 espetadores, para o jogo com o Mainz, a 20 de setembro. O clube recebeu a autorização prévia das autoridades locais para ocupar um quinto da Arena Leipzig, mas a permissão fica dependente da evolução do índice de infeção na região.

Vários outros clubes da Bundesliga já solicitaram permissão às autoridades locais para permitir o regresso dos adeptos aos seus estádios, mesmo que em pequeno número, como os casos do Hertha Berlim, Union Berlin, Eintracht Frankfurt e Wolfsburgo.

Parecer favorável na Fórmula 1

Quanto à prova de Fórmula 1 em Portimão, a responsável esclareceu que foi dado “um parecer favorável” e realizado “um teste piloto para percebermos se poderia receber público”.

“Compete sempre à organização decidir se vai continuar com o evento ou não”, disse ainda.