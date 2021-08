Covid-19. “A Supertaça correu bem mas é preciso ter cuidado com as cantorias”, avisa o médico da Liga

“O jogo da Supertaça, no sábado em Aveiro, correu bem mas pelas imagens, mais uma vez, confirmou-se que no futebol não há uma atitude passiva dos participantes como num cinema ou num espetáculo. Os festejos têm riscos. Por exemplo, cantar produz uma grande quantidade de aerossóis, potenciadores da transmissão do vírus. É preciso ter cuidado com as cantorias”, alerta à Tribuna Expresso o pneumologista, consultor da Direção-Geral da Saúde (DGS) e da Liga NOS, Filipe Froes.