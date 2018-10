Champanhe sem borbulhas

Diz-se que, na União Soviética, as pessoas ficavam muito surpreendidas quando descobriam que em França também havia champanhe. Nós por cá, mais informados que os súbditos de Estaline, não confundimos a zurrapa que os nossos clubes habitualmente nos servem com champanhe. Por essa razão, dispensam-se os avisos de Sérgio Conceição para as dificuldades em produzir esse futebol borbulhante que, noutras paragens, embriaga as massas. O adepto que se queira inebriar nos nossos estádios fará melhor em levar o garrafão de tinto e consumi-lo, de preferência de penalty, antes do jogo, longe do olhar fiscal de polícias e seguranças.

Não significa que, de vez em quando, a Primeira Liga não nos ofereça um sucedâneo “espumoso” que, à falta de melhor, consumimos com estoicismo e fervor clubístico. Veja-se o Chaves-Benfica da passada quinta-feira. Houve emoção até ao último minuto, uma expulsão e o fenómeno raríssimo e pré-apocalíptico de dois cometas Halley – dois golos de Rafa Silva – no espaço de poucos minutos. Futebol-champanhe? Nem tanto. E dada a acumulação de água no relvado do municipal de Chaves à hora marcada para o encontro, podemos falar em futebol água-pé que, se não agrada muito ao palato, pelo menos alegra o povinho.

Já o Sporting ofereceu aos adeptos uma cerveja artesanal – com empenho e sem nota artística – que no final deixou o sempre agradável travo a vitória. O Porto, fiel aos novos princípios de resultadismo espartano preconizados pelo seu treinador, recusou-se filosoficamente a dar espetáculo e, para que a coisa não azedasse, precisou da contribuição (involuntária, sublinhe-se) do excelente Cláudio Ramos. No final do jogo, Sérgio Conceição, que nunca foi acusado de falta de sangue na guelra, veio pôr água na fervura e recomendar aos adeptos descontentes que, se querem espetáculo, se dirijam às bilheteiras do Coliseu ou do Teatro Sá da Bandeira, porque ali no Dragão trabalha-se e compete-se. Negócio de homens, segundo o treinador, deixando no ar a ideia de que o que se passa nas salas de espetáculo é de natureza feminina, amigável e convivial. Gineceus onde a testosterona não entra. Por isso, fiquei com a impressão de que Sérgio Conceição não deu tal conselho por amor às artes do palco, mas como quem manda os adeptos à fava. Teria sido mais explícito se os mandasse a certas e determinadas fotografias de Robert Mapplethorpe em exposição no Museu de Serralves.

Se o Porto começar a ter os resultados que este futebol sem nervo merece (um futebol “anti-conceicional”), e se os adeptos levarem à letra a recomendação do treinador, não sei se teremos uma debandada das bancadas do Dragão para a plateia do Sá da Bandeira, mas, pelo sim, pelo não, se fosse programador cultural dos teatros da Invicta poria em cena o mais rapidamente possível peças que pudessem mitigar a eventual depressão dos portistas, assim qualquer coisa ligeira como os dramas de Ibsen ou as tragédias de Shakespeare.

Ninguém quer, e os adeptos do FC Porto muito menos, que os jogadores entrem em campo de fraque, cartola e bengala e joguem ao ritmo indolente de valsas imaginárias enquanto os adversários esforçados tocam bombo e desrespeitam os pretensos direitos intocáveis dos aristocratas. Mas daí a dizer que não estão ali para dar espetáculo ainda vai uma diferença. Então baixem lá um bocadinho o preço dos bilhetes que, se é para ver futebol-carrascão, nem o conforto das cadeiras, nem a beleza arquitetónica do estádio, justificam o exagero dos preços. Até porque quem gosta de futebol e quer espetáculo, se não puder ir aos estádios, pode sempre ver o campeonato inglês pela televisão, onde até os solistas jogam de fato-macaco e, quando têm de tocar bombo, fazem-no com a elegância com que Yehudi Menuhin tocava violino.

Esta arenga anti-espetáculo de Sérgio Conceição faz ainda menos sentido se atentarmos no que ele disse quando questionado sobre a possibilidade de o jogo na Luz decorrer à porta fechada: “sinceramente gosto de jogar com a presença de público nas bancadas. O público faz parte do espetáculo e eu nunca na minha carreira joguei à porta fechada e acredito que a experiência não seja muito boa”. Ou seja, se juntarmos as declarações do treinador do Porto, temos de concluir que os adeptos não vão à bola para ver espetáculos, mas para fazer parte do espetáculo. Talvez o ideal de espectador que Sérgio Conceição tem em mente seja o Alex da Laranja Mecânica, obrigado a assistir a imagens de violência para eliminar os seus próprios instintos violentos. Então, assistir a um jogo seria algo mais próximo da tortura, ou de uma sessão de sado-masoquismo em que o espectador pagaria para lhe infligirem sevícias (meramente estéticas, bem entendido) e, caso se lembrasse de reclamar, seria adicionalmente torturado pelo impiedoso verdugo que lhe diria: “queres festa? Vai ao teatro.”

Semanas atrás, Conceição queixava-se que os adversários faziam tudo para travar o Porto e que essa era uma das razões que tornava difícil o fornecimento de futebol-champanhe. Nisto ele tem razão. No futebol, os artistas, perdão, os guerreiros não contracenam, combatem-se. Não estão lá para servir de ponto, nem de contrarregra. Mas esse combate – e só por estratégia de comunicação em face das pobres exibições é que Sérgio Conceição não o reconhece – é a essência do espetáculo de futebol, como se viu no jogo de Chaves. Quem quer enfrentar adversários, mesmo aqueles que lançam mão de todas as armas para anular o opositor, está bem no futebol. Quem acha que só há espetáculo quando, em vez de adversários, há partenaires é que devia passar uma temporada a atuar no Coliseu