"Eu quero o Porto Campeão!"

Estou preocupado. Em princípio, um Dragão seguro da sua autoestima abster-se-ia de fazer este tipo de declaração antes de um jogo como o de hoje. A fraqueza humana leva-nos, por vezes, a confessar o inconfessável. Julgo porém, ter uma atenuante para este comportamento indigno de um verdadeiro portista. Mas o que fazer, se estou mesmo preocupado e só o pudor me impede de expor em público o medo que me assalta?

Vou tentar explicar-me: por uma questão de princípio, não vejo jogos transmitidos pela televisão do adversário de hoje do glorioso FC Porto. Sou absolutamente contra a perversa ideia das televisões de clubes transmitirem jogos oficiais. Bastou-me ver um Benfica-FC Porto para ficar vacinado para todo o sempre. Assim, para ser rigoroso, terei de admitir que, após um jejum de meses, a última vez que os vi jogar foi em Braga, para a Taça da Liga, onde soçobraram à força e à qualidade do Dragão.

O que sei do nosso adversário de hoje resulta apenas da leitura atenta da rigorosa e imparcial imprensa desportiva (e não só) lisboeta e dos comentários ouvidos aos catedráticos televisivos da área do futebol. Ao lê-los e ouvi-los tenho boas razões para sentir o tremor de pernas e as dores de barriga naturais em quem teme ter de se haver com uma espécie de abominável homem das neves. Isto é, o terror das balizas adversárias. Daquelas leituras dispersas e dos muitos comentários televisivos ouvidos solidifiquei a ideia de que o FC Porto terá hoje um desafio de proporções épicas. Defrontará uma equipa que, bem vistas as coisas, será uma espécie de mistura do Barcelona com o Manchester United dos bons velhos tempos, insuflada com a irreverência do Ajax dos anos de glória do clube holandês.

Como decorre da leitura das indescritíveis maravilhas feitas, até nos treinos, mesmo pelos mais discretos jogadores do Benfica, todos eles disputadíssimos pelos colossos do futebol europeu, estamos feitos. Quem lê os desportivos e ouve as televisões percebe como é esmagadora a potência, a qualidade, a velocidade, a inteligência daqueles rapazes vestidos de vermelho. Constatar isto não é aceitar a derrota antecipada. É assumir a uma dolorosa realidade. Sejamos sérios. Temos alguém de relevante para contrapor? Quem são um Casillas, um Pepe, um Militão, um Corona, um Herrera, um Óliver, Um Otávio, um Marega ou até mesmo um Brahimi quando comparados com aqueles colossos que têm vindo a defenestrar todos os adversários encontrados pela frente?

Não queria estar na pele de Sérgio Conceição. Vamos ter de encontrar algures um qualquer suplemento de alma para vencer um jogo em que tanta gente já nos dá como derrotados à partida. Compreende-se. É tão avassaladora a máquina trituradora criada pelo adversário, que o melhor mesmo, até para poupar energia e sofrimento, seria nem se efetuar o jogo. Afinal são só três pontos. De qualquer forma eles já não chegaram ao penta, pelo que este ano nem se coloca a questão do hexa. Ninguém se magoava e podia ser que recuperássemos.

Ou, vendo bem, pode ser que venha ao de cima aquela coisa indefinível de que uma vez me falou com espanto o inesquecível e saudoso Bobby Robson. Era eu um jovem jornalista e ele já um treinador muito experimentado quando nos encontrámos em pleno relvado do estádio das Antas. Foi uma conversa inesquecível. Há tempos, numas arrumações em casa, encontrei uma das fotos que testemunha esse diálogo. Foi uma longa conversa, com Mr. Robson a falar-me do seu imenso percurso futebolístico e de como ainda havia lugar para a surpresa quando julgava já tudo ter visto. Aconteceu-lhe, garantiu-me, após a sua chegada ao FC Porto. Confessou-me que se riu da primeira vez que, no início dos anos de 1990,ainda treinador do Sporting, lhe falaram dessa coisa, misteriosa para ele, chamada “jogador à Porto”.

O seu espanto maior residia no facto de não terem sido necessários muitos dias para perceber o sentido daquela expressão cujo conteúdo não está escrito em lado algum, mas, como dizia Robson, “anda por aí, anda no ar e tem um efeito poderoso nos jogadores”. Transformam-se. Tornam-se outros. Assumem com naturalidade os maiores desafios. Recebem com paixão o desafio de ultrapassar impossíveis. Só isso explica o percurso único entre as equipas portuguesas no contexto das grandes provas do futebol europeu. Só isso explica como, do nada aparente, conquistam vitórias memoráveis na Liga dos Campeões ou na Taça UEFA.

Cada um joga com as armas que tem. As nossas, pelos vistos, são modestas. Os nossos jogadores jamais alcançarão o “glamour” de todos quantos passam a ser geniais só por vestirem a camisola do nosso principal adversário. São passarinhos com sorte. Estão muito próximo dos holofotes do poder mediático concentrado em Lisboa.

Como dizia Sérgio Godinho, nós por cá vivemos um pouco aquela sina do “cá se vai andando, com a cabeça entre as orelhas”. Se podemos, e quando podemos, somos implacáveis. E vencemos. Vencemos muitas vezes. Mas sempre sem grande alarde.

Por isso, quando mais uma batalha desigual se afigura no horizonte próximo, refugio-me nas memórias das alegrias (vá lá, apesar de tudo vamos tendo algumas) vividas no meu lugar anual no Estádio do Dragão. Ao meu lado costuma sentar-se um miúdo. Terá uns sete ou oito anos. Vai sempre acompanhado do avô. O seu entusiasmo é o meu pesadelo. São inúmeros os golos que não vi porque não para um segundo. Salta. Grita. Agita-se. Canta. Dá pontapés na cadeira. Volta a saltar. Volta a cantar. Volta a gritar. O que o faz mover-se, estranhamente, não são as incidências do jogo. Que não vê. Não, não vê. Em particular na primeira parte, quando o FCP ataca de sul para norte. Não se podem ver duas coisas ao mesmo tempo. E, no geral, os seus olhos estão cravados, não no jogo, mas nas movimentações da claque dos SuperDragões. Venera a claque, os seus cânticos, os seus saltos, os seus aplausos. Naquele seu lugar, justamente ao meu lado, tenta mimetizar tudo quanto fazem os SuperDragões. Se pudesse, acredito, aquela sua cadeira teria asas e voaria de olhos fechados para o meio da claque.

O avô às vezes irrita-se. Tenta chamá-lo à atenção para algumas jogadas, alguns pormenores do jogo. Um dos muitos jogos em que isso aconteceu foi no FC Porto-Benfica da época passada. O avô estava irritado, nem sei bem se mais com o neto, se com a partida. Insistia com o miúdo para que olhasse para o relvado. A resposta saiu cortante: “Para quê? Eles não jogam. Vieram para aqui com um autocarro…”. O homem encolheu os ombros e trocou comigo um olhar cúmplice. O miúdo tinha razão, mesmo sem estar a ver o jogo em pormenor. Mais tarde, já perto do final, descontente com o zero a zero que se mantinha, o avô ter-lhe-à dito algo que não consegui captar. Apenas fixei a sua resposta: “Oh vô, eu quero lá saber. Eu quero é o Porto campeão”.

Bora lá, miúdo. Ambos sabemos que aquele é um dos cânticos dos SuperDragões. E eu sei como, a partir daquele momento, sem lá estar, aquele miúdo mostrou ser, de facto um grande Dragão. Hoje à noite espero encontra-lo de novo. Talvez para o ouvir, apesar da fragilidade da voz, lançar o nosso verdadeiro grito de guerra: “Eu quero o Porto campeão”.