Ninguém se lembrará de acusar Marega de não ser o cisne que nunca poderia ser, desde que seja a locomotiva que é (por Bruno Vieira Amaral)

Bruno Lage, neófito na alta-roda do treino e da conferência de imprensa de antevisão, defendeu, como bom general, guerreiros que têm mais conquistas e cicatrizes do que ele, ilibando-os de serem os grandes responsáveis pela eliminação em Frankfurt. Bem, no futebol como na vida, triunfos passados não movem moinhos. A cabeça entrapada de Jardel e os sacrifícios de Fejsa não serão esquecidos pelos adeptos, mas hoje, com tanta juventude faminta à volta, os dois parecem relíquias da Grande Guerra, dois mastodontes obsoletos e pesados.

Pelo menos foi essa a impressão que deram na Alemanha. Não que o resto da equipa tenha jogado muito melhor. Ao defendê-los, Lage defendeu-se a si mesmo e às suas opções. A seu favor joga o facto de, antes de ter chegado ao banco do Benfica, as ausências de Fejsa e Jardel parecerem catástrofes insuperáveis. O grande mérito do treinador foi o de encontrar alternativas a esses jogadores que eram insubstituíveis. Agora paga o preço de os recuperar depois de criar a ilusão de serem descartáveis. Enfim, conquiste o campeonato e tudo lhe será perdoado.

Por falar em artilharia pesada, lembrei-me agora que era sobre Moussa Marega que queria escrever. As exibições na fase de grupos da Champions deram-lhe visibilidade. A eliminatória com o Liverpool expôs as suas debilidades. Naturalmente, Sérgio Conceição, como bom general, sublinhou a importância de Marega para a equipa, e os adeptos, por pudor e respeito, também evitaram crucificar um jogador a quem devem as maiores alegrias dos últimos cinco anos. É um sabor agridoce: nunca esperaram que Marega rendesse tanto e, como tal, sentem-se culpados por lhe exigir mais do que aquilo que ele lhes pode dar.

Recupero as palavras de Jaime Pacheco numa entrevista à Tribuna: “E volto ao Sérgio que fez uma equipa com a prata da casa, com o Aboubakar e o Marega, que foram corridos e nem queriam ouvir falar de jogar no FC Porto. Jogam como nunca jogaram. E garanto que não vão jogar melhor em mais lugar nenhum, que não são talentos por aí além.” É esta constatação óbvia – e os preciosos golos contra Portimonense e Santa Clara – que ajuda a cauterizar as feridas da eliminação contra o Liverpool, embora seja difícil afastar a ideia de que com um bocadinho mais de classe lá na frente a história poderia ter sido outra.

Nunca se sabe, nunca se sabe. Noutra entrevista que li há dias, de Drulovic, o primeiro fornecedor certificado de bolas para Mário Jardel, o extremo sérvio contava como o brasileiro foi recebido com incredulidade pela equipa: “A primeira vez que o vimos treinar nem queríamos acreditar. O Fernando Mendes, meu colega de quarto, gritou no treino: ‘o Porto deu milhões por este gajo?’” O resto da história toda a gente conhece. Num dos primeiros jogos com a camisola do Porto, Jardel marcou dois golos. Na Champions, em San Siro, contra o Milan. Podia faltar-lhe classe, técnica, domínio de bola, mas compensava tudo isso com um faro sobrenatural para o golo.

Porém, não é em Jardel que penso quando vejo Marega, mas noutro jogador que também chegou ao campeonato português na década de 90. Tenho uma vaga lembrança de Jimmy Floyd Hasselbaink com a camisola do Campomaiorense – era apenas Jimmy – mas recordo-me bem de ter pensado que era um dos piores jogadores que alguma vez tinha visto. A sua transformação no magnífico cisne que encantou em Espanha (no Atlético), depois em Inglaterra (Leeds, Chelsea, Middlesbrough), onde chegou a ser o melhor marcador da Premier League, e com a camisola laranja da seleção holandesa, é capaz de ser uma das maiores metamorfoses da história do futebol.

A diferença para Marega é que, aos vinte e oito anos, é provável que a chamada margem de progressão do avançado maliano se tenha esgotado. Dito de outra forma, dificilmente haverá um Marega melhor do que aquele que estamos a ver neste momento. O que, por um lado, é bom, um claro sinal de evolução: quem, há três anos, poderia imaginar que aquele avançado desengonçado vindo do Marítimo seria a figura de proa do Futebol Clube do Porto campeão nacional? Por outro lado, é mau: apesar de todas as suas visíveis qualidades – pujança, rapidez, capacidade de choque – não é crível que nos próximos meses Marega adquira a subtileza e a classe que lhe faltam. Ele e o agente sabem bem porque insistiram tanto para sair no final da época passada, optando pela estratégia algo ingénua de fazer um braço de ferro negocial com Pinto da Costa. Aquele era o momento ideal para dar o salto.

No entanto, todas estas mágoas e desilusões, do jogador, do empresário e dos adeptos, serão ultrapassadas se, no final, o Porto for campeão. Se as birras do início da época já foram esquecidas e perdoadas, com a hipotética conquista do campeonato os falhanços contra o Liverpool também serão arquivados numa sala secreta e obscura do Dragão. E ninguém se lembrará de acusar Marega de não ser o cisne que nunca poderia ser, desde que seja a locomotiva que é.