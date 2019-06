Bruma, Catió e a inegável desestrutura do FC Porto

Há várias conclusões a retirar sobre a história Bruma → FC Porto, afinal Bruma → PSV. A primeira, que Catió Baldé é um agente de futebol exímio a jogar o jogo das sombras e a lançar engodo gordo nas águas certas. A segunda, que o FC Porto deixou de ser imune a trapaças e perdeu a eficácia. A terceira, que os verbos “apontar“ e “abortar” vieram juntar-se aos clássicos intemporais “por dias” e “praticamente certo”.

Então, Bruma estava telescopicamente apontado ao FC Porto e o negócio abortou numa reunião à holandesa, num hotel às tantas da madrugada, dias depois de andar a ser dado como certo, o que foi quase verdade - e que inocenta de culpa os desportivos e as rádios e as televisões, enfim, a sinistra e avençada comunicação social.

A transferência estava realmente a ser montada, por alguns milhões, e acabou simplesmente por ruir porque o PSV pagou mais, deixando o FC Porto sem o substituto ideal para Brahimi. Mais uma racha na anteriormente intocável estrutura portista, outro argumento a favor de Sérgio Conceição quando lhe forem cobrados resultados. Da próxima vez que o treinador e Pinto da Costa entrarem telefonicamente em direto no Porto Canal, talvez seja melhor não assumirem que o segundo está a tentar fazer as vontades expressas do primeiro, porque ambos ficam reféns da imprevisibilidade do mercado e sujeitos à crítica e ao gozo de mais um falhanço negocial.

A sensação que fica é a de uma desestruturação portista e que era Antero Henrique quem conseguia, ainda, manter juntos os cacos de uma ideia passada. Vejamos: do plantel do ano passado, entre os realmente titulares e os mais utilizados, só Eder Militão e posteriormente Pepe foram contratados após a saída do antigo CEO do FC Porto, em setembro de 2016. Casillas, Alex Telles, Felipe, Danilo, Herrera, Brahimi, Corona, Aboubakar, Marega, Otávio, Tiquinho Soares, Óliver – todos eles foram contratados por ou com Antero Henrique, todos eles úteis.

Ironicamente, é provável que o problema do FC Porto seja estrutural.