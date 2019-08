O inflamável Sá Pinto, aquele que amassou esse colibri mortífero de nome Liedson

Apostei com um amigo que Sá Pinto seria expulso até à quinta jornada. O meu amigo diz que não. Aliás, o prognóstico dele é até mais otimista. Acha que o treinador do Braga não vai ser expulso em nenhum jogo. Argumenta que Sá Pinto está transformado, que implantou um extintor no cérebro para domar a sua personalidade inflamável. Ontem, ao vê-lo na linha lateral de mãos nos bolsos, pensativo e imóvel, percebi que o meu amigo é capaz de ter razão e que vou perder a aposta e vinte preciosos euros.

Simpatizo com Sá Pinto desde os tempos em que ele se destacou no Salgueiros, onde corria que nem um galgo e mordia que nem um pitbull. A transferência dele para o Sporting, emparelhado com Pedrosa, um génio da pose e da fita no cabelo, desagradou-me porque ninguém gosta de ter jogadores deste calibre como adversários.

Não é pelo requinte técnico, a velocidade de ponta ou a capacidade de finalização, mas pela vontade indómita, a entrega total, a infatigável luta.

Do mítico Tamagnini Nené dizia-se que passava pelo jogo sem sujar os calções, como se pairasse acima do relvado e de vez em quando resolvesse aterrar suavemente para atirar a bola para o fundo da baliza e logo regressar, imaculado, ao empíreo onde se sentia mais confortável.

Sá Pinto não sujava apenas os calções, mas o equipamento todo, de lama até à alma. Como esquecer aquela diminutiva dupla que formava com João Vieira Pinto na seleção? Podiam não ser os avançados mais eficazes, mas esta parceria de dentes arreganhados era capaz de pôr em sentido uma taberna cheia de Hunos.

Juntos, marcaram uma época, como poderão testemunhar aquele árbitro mexicano e o Rei Artur que, habituado às vaporosas delícias da arte, descobriu de maneira desgraciosa a inutilidade da poesia perante punhos erguidos em fúria vingativa. Juntos, ainda foram a tempo de se redimir, pelo menos aos olhos dos sportinguistas, ajudando a conquistar um raro campeonato para o qual contribuiu, e muito, o faro sobrenatural de Mário Jardel para o golo.

Até aí, à exceção da gloríola de ter sido o único futebolista convidado para o casamento de Sua Alteza D. Duarte nos Jerónimos, de que os adeptos leoninos, sempre à míngua de títulos, se ufanavam, todo o crédito de Sá Pinto se devia não aos troféus conquistados, mas à raça, ao querer, à paixão, a essas qualidades de fundo místico que representam um ideal que poucos jogadores do Sporting têm sabido personificar.

A passagem de jogadores deste tipo, de combustão fácil, que fervem em pouca água, para a função mais diplomática de treinador gera sempre alguma desconfiança. Serão eles capazes de pegar nas qualidades que os distinguiam enquanto jogadores, destilá-las e vertê-las para recipientes táticos que, mais do que raça e paixão, requerem ordem e disciplina? A resposta está na elevação do “cholismo” a categoria filosófica oposta ao “guardiolismo” em que a fúria não é sinónimo de ausência de pensamento, mas um componente de um pensamento, digamos, alternativo.

Os adeptos que têm Simeone, Sérgio Conceição ou Sá Pinto aos comandos da equipa têm a garantia (ou, pelo menos, a esperança) de que, quando tudo falhar, haverá um derradeiro suplemento de alma, um arreganhar de dentes, que impedirá a equipa de se render antes que soe o apito final.

Não significa que sejam taticamente ineptos ou que mandem os jogadores para o relvado sem uma estratégia definida. Não significa que o querer, só por si, disfarce deficiências e chegue para ganhar jogos porque, no futebol, querer muito não é poder. Porém, o espírito guerreiro de um treinador tende a tranquilizar os adeptos da mesma maneira que o espírito pacifista e contemplativo de outros tende a enervá-los. Basta ver o efeito da postura seráfica de Marcel Keizer nas bancadas de Alvalade.

Bem, na verdade não me importo de perder a aposta com o meu amigo. Espero que Sá Pinto tenha controlado os instintos que o levaram a esmurrar Artur Jorge e, enquanto diretor desportivo do Sporting, a amassar no balneário esse colibri mortífero que era Liedson.

Por outro lado, espero que o Braga manifeste em campo a agressividade salutar e a paixão sanguínea que distinguiam o Sá Pinto futebolista, e sem as quais o futebol perde alguma da sua graça e se vai transformando numa assética modalidade de laboratório, com treinadores de bata e microscópio e jogadores de pinça e placa de Petri.