A maldição da Taça da Liga e a gota que faz transbordar o copo vazio

Escrever sobre a Taça da Liga é um exercício supérfluo, inútil e fora do âmbito de quase todos os comentadores e jornalistas desportivos visto tratar-se claramente de uma questão do domínio do sobrenatural. Ao fim de treze edições, podemos afirmar que estamos perante um caso de acerto de contas cósmico entre o universo e a húbris portista que, há dez anos, quando os troféus escorriam naturalmente para as vitrinas do Dragão, parecia menos uma ofensa do que a natural indisponibilidade de um soberano para se dedicar a uma competição sem história e sem brilho.

Hoje, ao vermos os efeitos de mais uma final perdida, é impossível não recordar a ligeireza com que os responsáveis portistas enquadravam as sucessivas eliminações nesta competição. Quem já escreveu sobre o assunto foi Chico Buarque naquela canção de despeito vingativo chamada “Olhos nos Olhos”: “Quando você me deixou, meu bem / Me disse pra ser feliz e passar bem / Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci / Mas depois como era de costume, obedeci” e “Que venho até remoçando / Me pego cantando / Sem mais nem porquê / E tantas águas rolaram / Quantos homens me amaram / Bem mais e melhor que você” são palavras que a Taça da Liga em corpo de mulher poderia sussurrar ao ouvido de Pinto da Costa no calor da noite. Farta de tanto desprezo, a taça recusa-se agora a ir para o Porto, preferindo os braços humildes e agradecidos de um Moreirense e entregando-se com volúpia até a treinadores sem o nível IV da UEFA.

No final do jogo de sábado, o relvado estava semeado de chorosos jogadores de azul-e-branco como se tivessem perdido uma Liga dos Campeões. Compreende-se. O museu do Futebol Clube do Porto ostenta duas orgulhosas orelhudas. Taças da Liga é que nem vê-las. Podem perguntar-se por que razão o universo haveria de se sentir ofendido com o menosprezo por uma criação saída da desinspirada cabeça de um burocrata. Eu faço a mesma pergunta. Sérgio Conceição, que tem um extenso cadastro de finais perdidas, também fará. E Jorge Nuno Pinto da Costa, que não é homem completamente imune a superstições, idem. Difícil é a resposta.

O Benfica já tentou apaziguar os espíritos malfazejos que lhe têm vedado o acesso à glória europeia depositando coroas de flores no túmulo vienense de Béla Guttmann. Até agora não resultou. É possível que um dia vejamos o presidente do Porto a sacrificar animais em holocausto à porta da sede da Liga de Clubes. Mas é forçoso reconhecer que uma maldição que diz “nem daqui a cem anos o Benfica será campeão europeu” tem uma grandeza bíblica, egípcia, que falta a qualquer coisa como “jamais conquistarás a quarta competição do calendário nacional.”

Este pequeno tremor de terra, juntamente com os dez pontos provisórios que separam o Porto do topo do campeonato, expôs rachas e fraturas que nem o mais diligente diretor de comunicação munido de baldes de argamassa twiteira pode disfarçar. O treinador pôs o lugar à disposição, puxando dos galões e queixando-se das condições adversas – da falta de reforços, dinheiro, união e verdade desportiva – que têm minado o seu excelente e hercúleo trabalho. Já os adeptos, que a meio da semana tinham disparado contra Conceição, numa jogada demasiado maquiavélica para ter sido congeminada pela infantaria, regressaram às abordagens físicas e deram as boas-vindas à equipa com pontapés e impropérios de presídio. No Dragão vivem-se tempos interessantes, no sentido dado por uma milenar praga chinesa.

Manda o amor à honestidade dizer que a Taça da Liga nunca foi, nem nunca será, a prioridade de um clube vencedor. Quando muito poderá ser a cereja antecipada no topo do bolo, um troféu subsidiário que empresta um brilho adicional a uma época em que, por exemplo, se ganha o campeonato. De forma inversa, se não é uma derrota nesta competição a estragar toda a época, um desaire pode ser a gotinha de água a fazer transbordar um copo que, bem vistas as coisas, está quase vazio.