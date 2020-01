Quem está fora de jogo? O avançado, o adepto ou todos nós?

O “Fora de Jogo” é uma lei que existe há cento e cinquenta e sete anos. Vou repetir mas em números: 157 anos. Para facilitar a vossa perceção, permitam-me uma amostra comparativa: quando a regra foi introduzida, nenhum dos 7.761,031 seres humanos que hoje habitam a Terra existiam.



Respeitinho pelos mais velhos, se faz favor.



Agora a pergunta que se impõe: porque motivo é que alguém se lembrou de criar a “regra do impedimento”, como dizem os nossos irmãos brasileiros? Bem, porque o jogo tinha muito menos beleza e emoção. Os jogadores não ocupavam posições definidas no terreno e era frequente ver atletas plantados junto aos guarda-redes adversários, à espera de encostar, para a baliza, uma bola longa.



Havia anarquia em campo e o futebol não tinha nem estética nem inteligência tática. Era mais previsível, conflituoso (era um vê se te avias dentro das áreas, com muitas pernas lá dentro), e tinha meios-campos vazios, solitários, desabitados. Feio. Muito feio.



Ao longo dos anos, a regra foi sofrendo alterações significativas, porque o futebol mudou, cresceu e evoluiu. Para terem uma ideia, a original dizia que um avançado só não estava fora de jogo se tivesse, pelo menos, quatro defesas entre si e a baliza. Era too much, não era?



Hoje ainda não é certo que ela more no lugar ideal.



Apesar de curto em texto, o "fora de jogo" é seguramente uma das leis mais difíceis de aplicar em campo. Só para vos recordar, a punição está prevista em duas situações:



1. Quando o atacante está em fora de jogo e toca ou joga a bola (por ser mais factual e objetiva, esta é mais fácil de avaliar);

2.Quando o atacante, em fora de jogo, não toca ou joga a bola mas interfere na ação do adversário (esta é um berbicacho, porque a análise, apesar de assente em critérios pré-definidos, raramente é de leitura consensual).



Quando alguma destas premissas é aplicada pelo árbitro , é frequente - e, até certo ponto, compreensível - o ‘caldo entornar’, gerando-se fortes ondas de choque por parte de clubes e adeptos. As manifestações vigorosas de descontentamento não surgem perante o benefício pontual da decisão, mas quando os seus interesses desportivos são lesados. What else is new?



Para apoiar a definir a primeira parte da questão - quando é que um jogador está ou não em posição irregular -, o VAR conta agora com o apoio de uma linha tecnológica. Uma linha tridimensional. A mais moderna e credível que existe à escala mundial. A mesma que UEFA e FIFA utilizam nas suas provas. A mesma que ingleses, alemães, italianos e espanhóis recorrem nas suas competições.

Mas, ainda que seja topo de gama, ela não é 100% "automática", ou seja, depende ainda de intervenção humana.

E depende dela na indicação dos parâmetros a calibrar: o momento exato em que a bola começa a ser tocada para o último passe e o ponto a que corresponde a última parte do corpo do penúltimo defesa e do avançado (à exceção dos braços de ambos). Essas referências são calibradas manualmente pelo Técnico de Imagem, após indicação precisa e cuidada do VAR.



Ora isso pode ser falível, naturalmente. E pode sê-lo quando a decisão final surge, sob forte pressão cronológica (o estádio todo à espera), por distâncias curtíssimas (por exemplo, inferiores a 10 centímetros).



E porquê que é assim? Porque, a olho nu, as referências escolhidas podem ter variações milimétricas que escapam à perceção bem-intencionada de quem as define. Isso pode significar alguns milímetros ou centímetros de diferença, o que, na prática, pode fazer a diferença entre a boa e má decisão.



Além disso, há ainda a questão dos frames televisivos (24/25 por segundo) e a velocidade, em sentido contrário, dos jogadores. Tudo são fatores que podem, involuntariamente, contribuir para iludir a vista desarmada de quem tem a ingrata missão.



Soluções? Tentar encontrar-se uma tecnologia 100% fiável, que não tenha qualquer intervenção humana (há semelhança da que a "Hawk Eye" faz hoje relativamente à linha de golo) e, até lá, acreditarmos na boa fé de quem tem por missão calibrar medidas em condições impossíveis, porque a verdade é só uma: os quatro ou cinco centímetros que hoje puniram o adiantamento, ontem validaram o golo e amanhã sancionarão ou anularão o do adversário.



Pensar diferente é desconfiar da idoneidade de pessoas sérias e semear suspeições que todos bem dispensamos.