Um dia, Edinho disse-me para pensar e ignorar quem me fez tropeçar com a minha filha ao colo. Hoje, sou eu quem lhe pede calma

Enquanto estive no ativo, raramente tive a possibilidade de assistir a jogos ao vivo.



As razões, penso, estão à vista de todos: não era seguro nem sensato.



Não era seguro porque o risco de ser ofendido, ameaçado ou agredido era grande. Aumentava ou decrescia em função do local, do tipo de competição, dos clubes envolvidos e até da bancada escolhida.



Não era sensato porque, num estádio de futebol cheio de adeptos (que saudades!), o Duarte não era apenas um Duarte. Era o tal árbitro de futebol, que tantas vezes passou por ali, para prejudicar "a nossa equipa" e favorecer "a dos outros".



A reação é, até certo ponto, compreensível. O coelho que atravessa a toca do lobo está sujeito a ser mordido, portanto num universo onde o futebol quase sempre anestesia a razão, o melhor era evitar o pior. E evitei.



Mantive essa precaução mesmo depois de terminar a carreira, não fosse o diabo tecê-las.

Abri uma só exceção, consumada por um casamento de circunstâncias do acaso.



Vi, ao vivo e a cores, uma final da Taça da Liga disputada há alguns anos, em Braga, entre o Vitória SC e o Sporting CP.



A equipa lisboeta ganhou o jogo no desempate por pontapés da marca de penálti.



Nesse dia, decidi fazer algo que nunca tinha feito na vida: levar a minha mulher e a minha filha comigo. Queria sentir-me gente novamente. Queria sentir-me normal. Queria sentir-me um adepto de futebol como qualquer outro, que decide levar a família ao estádio para ver um bom jogo e ter duas, três horas de diversão e entretenimento.

Não era pedir muito, pois não?



As coisas, por acaso, correram bem. Muito bem.

Durante o encontro, ninguém me chateou, ninguém me incomodou e, quase seguramente, ninguém me reconheceu como o mau da fita. Passei nos intervalos da chuva, o que foi ótimo para mim e excelente para elas.



A pequenina estava feliz e não tirou os olhos do relvado, sobretudo quando a coisa se decidiu nos "penáltis". Estava completamente fascinada com o ambiente, com toda aquela agitação à volta dela. Estava assim porque nunca tinha estado num estádio com o papá e num contexto assim, tão ruidoso, colorido e cheio de boa energia.



Estacionei num dos parques de estacionamento interiores. Um que, por pura coincidência, estava próximo da zona de acesso aos balneários.



No fim do jogo, quando descemos o elevador e depois uma pequena escadaria, a filhota já tinha perdido a guerra contra a adrenalina e dormitava no meu colo. Feliz. Descansada. Realizada.



Quando chegámos ao piso onde parei o carro, passei perto da porta de saída de uma das equipas e cumprimentei com um "boa noite" de circunstância uma série de jogadores que, por acaso, saíam para o seu autocarro ao mesmo tempo.



Estava tudo a correr bem, até que fui abordado por três, quatro "cavalheiros" que estavam por ali, em pé, a andar para cá e para lá, à espera de "chacinar" o primeiro freguês que passasse. Tive azar: fui o primeiro freguês que passou.

Assim que me/nos viram, dirigiram-se no meu/nosso sentido, a gritar tudo o que era impropérios. Chamaram à atenção de toda a gente que ali estava, porque insultavam alto, muito alto. Por momentos pensei que ainda estava no ativo, a sair de um estádio para receber a "ovação" habitual.



Mas não. Não estava. Era um ex-árbitro que tinha ido ver um jogo com a família. A família que estava ali, comigo.



Mantive a rota, engoli quilos de serenidade e segui rumo ao carro, sempre com a piolhinha ao colo, agora acordada e assustada.



Quando me preparava para abrir a porta de trás, um dos indígenas, deduzo que o mais atrevidote, talvez por ser ignorado, decidiu aproximar-se, deu-me um ligeiro encosto nas costas e um toque no pé, a ver se me fazia cair.



Não caí, mas tropecei... e recordo, continuava com a miúda ao colo.



Tenho que ser muito sincero convosco: aí deu o clique e ceguei!



Habituei-me a ouvir de tudo enquanto árbitro. Habituei-me às bocas foleiras, aos insultos de ocasião, a gritos nos arredores dos estádios, a pontapés nas portas do carro... mas quando a coisa ultrapassa a linha e toca nos nossos, não há razão que chegue, não há coração que aguente.



O "tête-à-tête" foi inevitável. Não chegou a vias de facto (nunca chegaria), mas andou perto. Ver a cara da Bea a chorar e a minha mulher completamente arrasada foi a gota de água.

Foi a minha e eu sei que seria a vossa. A impotência revolta e transforma-nos.



As coisas não se descontrolaram por duas razões: a primeira é que a tal serenidade baixou rapidamente (a cabeça arrefece tão depressa como aquece). A segunda foi porque, entretanto, surgiram rapidamente dois ou três elementos das equipas, que intervieram para travar o assunto e desanuviar o clima.



Foram impecáveis. Todos.



Um deles, um amigo de há muitos anos e um ser humano do outro mundo (eu atesto) foi o Edinho.



O grande Edinho, o craque que chegou à seleção nacional e que percorreu vários clubes, sempre com acentuada veia goleadora. O craque que, fora dos relvados, sempre foi um cavalheiro, um homem de bem, um excelente chefe de família.



O craque que no passado fim de semana e por infelicidade do destino, chocou com o guarda-redes adversário na sequência de um ressalto de bola, fraturando a tíbia e o perónio.



Foi ele que, naquele momento mais acalorado, ajudou-me a pensar. Pediu-me para ignorar a situação e para me superar, em nome da minha carreira e das pessoas que estavam comigo. Foi ele que terminou com algo que poderia estar prestes a começar.

Hoje sou eu que lhe peço exatamente o mesmo: que se supere, que transforme este contratempo numa fonte de inspiração e motivação, que pense no orgulho que a sua família terá quando regressar aos relvados, mais forte do que nunca.



Acho que o Edinho não tem bem noção da pessoa que é e da força que tem.



Obrigado, craque. Obrigado por tudo.

Recupera bem. Volta depressa.